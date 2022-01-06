Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, 2013 yılında işlediği suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 2013 yılında işlediği suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9 yıl önce "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada 6 yıl hapis cezası alan H.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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