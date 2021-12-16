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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, silahla tehdit suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.R.K. yakalanıp cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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