Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Nevşehir adli makamlarınca, silahla tehdit suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.R.K. yakalanıp cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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