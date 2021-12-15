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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri şahsın kimlik kontrolünde, firari hükümlü olduğunu tespit etti.

Nevşehir adli makamlarınca, silahla tehdit suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.G, gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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