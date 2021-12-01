Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" suçlarından yargılandığı davalarda toplam 7 yıl 2 ay hapis cezası verilen C.Y'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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