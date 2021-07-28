Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmada, Nevşehir adli makamlarınca hakkında 5 yıl hapis cezası verilen M.G'nin Ürgüp ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan