Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir'de firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.S'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan O.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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