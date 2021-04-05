Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir'de firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan