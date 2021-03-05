Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

05.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:38
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Yozgat adli makamlarınca "silahla tehdit" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen firari Y.A. (39), Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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