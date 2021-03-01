Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
01.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:54
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etme" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T'nin kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.
Hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan