Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

01.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:54
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etme" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T'nin kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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