Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

25.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:30
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.C'yi yakaladı.

İ.C, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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