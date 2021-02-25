Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
25.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:30
Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.C'yi yakaladı.
İ.C, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan