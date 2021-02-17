Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

17.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:38
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari H.M'yi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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