Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
17.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:38
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari H.M'yi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan