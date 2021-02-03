Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri, hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'nın, Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık köyünde bulunduğunu tespit etti.

B.A, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan