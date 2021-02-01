Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
01.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:18
Nevşehir'de firari hükümlü emniyet ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.
Nevşehir'de firari hükümlü emniyet ekiplerince saklandığı binanın bodrum katında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yürüttükleri sırada firari hükümlü O.A, ile karşılaştı.
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, bir binanın bodrum katına saklandı.
Çevreyi araştıran ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan