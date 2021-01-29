Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
29.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:43
Nevşehir'de firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'de firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan S.A.T'yi Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan