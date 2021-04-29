Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla tehdit" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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