Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Nevşehir'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli mercilerce hakkında 5 yıl hapis cezası verilen firari hükümlü M.S'nin bir evde saklandığını belirledi.

Jandarma sorumluluk sahasındaki ikamete düzenlenen operasyonla yakalanan M.S, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan