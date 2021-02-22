Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
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Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

22.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:32
Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Nevşehir'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli mercilerce hakkında 5 yıl hapis cezası verilen firari hükümlü M.S'nin bir evde saklandığını belirledi.

Jandarma sorumluluk sahasındaki ikamete düzenlenen operasyonla yakalanan M.S, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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