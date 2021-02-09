Nevşehir'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
09.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:00
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, firari hükümlü emniyet ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, firari hükümlü emniyet ekiplerince yakalandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, açık cezaevinden firar eden hükümlü E.E'nin bir ikamette saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan