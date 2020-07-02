Nevşehir'de firari hükümlü gizlendiği çatıda yakalandı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü gizlendiği çatıda yakaladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan hükümlüyü gizlendiği çatıda yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin 2000 Evler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Çevrede inceleme yapan polisi fark ederek kaçmaya çalışan E.D. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Sokak arasında izini kaybettiren firariyi bulmak için arama yapan polis E.D'yi bir apartmanın çatı kısmında yakaladı.

E.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA