Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
17.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:04
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin saklandığı ikameti tespit etti.
Eve yapılan operasyonda yakalanan firari S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan