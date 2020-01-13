Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı
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Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

13.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:18
Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı

İl tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası verilen firari sanıkların yakalanmasına yönelik il genelinde uygulama yapıldı.


Çalışmada, il merkezinde 6, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerinde birer kişi olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA
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