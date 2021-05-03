Nevşehir'de firari 7 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri yabancı uyruklu 7 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri yabancı uyruklu 7 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, K.B, M.K, T.Y, F,U, ve M.T. ile Irak uyruklu S.M.S.D'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan