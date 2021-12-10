Nevşehir'de firari 4 hükümlü yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir adli makamlarınca karıştıkları çeşitli suçlardan dolayı haklarında 5 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verilen E.E, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum M.Y, 10 ay hapis cezası bulunan O.E. ve 9 ay hapse mahkum M.İ, polis tarafından yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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