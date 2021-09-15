Nevşehir'de firari 3 sanık yakalandı

Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen bir yabancı uyruklu firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakaret, hırsızlık ve basit yaralama suçlarından yargılandıkları davalarda adli makamlarca haklarında tutuklama kararı verilen S.D, E.K. ve Suriye uyruklu M.K'yi yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.