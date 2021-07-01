Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ikisi kadın 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ikisi kadın 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, haklarında, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 1 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası bulunan M.K, "basit yaralama"dan 8 ay 22 gün hapis cezası verilen E.Y. ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan N.İ, polis tarafından yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:40:41. #1.14#

title