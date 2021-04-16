Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ş.İ, hakkında, "basit yaralama" suçundan 7 ay hapis cezası verilen M.S. ve "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay tazyik hapsi bulunan A.B. yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan