Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "taksirle öldürme", "hırsızlık" ve "silahla yağma" suçlarından haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 çocuk yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan