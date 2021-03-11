Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
Nevşehir'de polis, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir'de polis, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla adli makamlarınca, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.G, Kayseri adli makamlarınca "ailenin korunması tedbirinin ihlali" suçundan hakkında 3 gün disiplin cezası verilen L.B. ile Silifke adli makamlarınca "borçlunun ödeme şartlarını ihlal" suçundan tutuklu yargılanması talep edilen A.Ö'yü yakaladı.
Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan