Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

11.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:41
Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de polis, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de polis, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari 3 hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muğla adli makamlarınca, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.G, Kayseri adli makamlarınca "ailenin korunması tedbirinin ihlali" suçundan hakkında 3 gün disiplin cezası verilen L.B. ile Silifke adli makamlarınca "borçlunun ödeme şartlarını ihlal" suçundan tutuklu yargılanması talep edilen A.Ö'yü yakaladı.

Firariler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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