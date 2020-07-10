Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Nevşehir adli makamlarınca "yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan T.İ. ile "uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Ş. ve "çocuk teslimi emrine muhalefet" suçundan hakkında 6 ay hapis cezası bulunan A.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA