Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir'de firari 3 hükümlü yakalandı
10.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:42

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Nevşehir adli makamlarınca "yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan T.İ. ile "uyuşturucu imalatı ve ticareti" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Ş. ve "çocuk teslimi emrine muhalefet" suçundan hakkında 6 ay hapis cezası bulunan A.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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