Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı

Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 sanığı Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinde yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title