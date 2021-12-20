Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 sanığı Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinde yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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