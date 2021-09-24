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Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı

Nevşehir'de, adli mercilerce haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, adli mercilerce haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde silahla yağma ve hırsızlık suçlarından yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen Ş.M.G. ile M.A'yı yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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