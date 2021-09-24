Nevşehir'de firari 2 sanık yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, adli mercilerce haklarında tutuklama kararı verilen firari 2 sanık yakalanıp cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde silahla yağma ve hırsızlık suçlarından yargılandıkları davalarda haklarında tutuklama kararı verilen Ş.M.G. ile M.A'yı yakaladı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.