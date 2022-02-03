Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından 1 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum O.A, ile "basit yaralama" suçundan yargılandığı davada hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilen M.P, polis ekiplerince yakalandı.

O.A ve M.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haber

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