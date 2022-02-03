Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Nevşehir adli makamlarınca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından 1 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum O.A, ile "basit yaralama" suçundan yargılandığı davada hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilen M.P, polis ekiplerince yakalandı.

O.A ve M.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.