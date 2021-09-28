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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan H.B. ile "tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.P'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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