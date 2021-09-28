Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında tutuklama kararı bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan H.B. ile "tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.P'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.