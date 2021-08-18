Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler hakkında, "nitelikli yağma" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.K'yi Avanos ilçesinde, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan O.F.G'yi ise kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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