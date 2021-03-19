Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

19.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:37
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.K ile "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl hapse mahkum edilen E.N'yi yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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