Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.K ile "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl hapse mahkum edilen E.N'yi yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan