Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
19.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:37
??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.
??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.K ile "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl hapse mahkum edilen E.N'yi yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan