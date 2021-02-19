Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
19.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:08
Nevşehir'in Gülşehir ve Derinkuyu ilçelerinde yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine konuldu.
Nevşehir'in Gülşehir ve Derinkuyu ilçelerinde yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.G'yi Gülşehir'de, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası olan M.K'yi Derinkuyu ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan