Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ve Derinkuyu ilçelerinde yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.G'yi Gülşehir'de, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası olan M.K'yi Derinkuyu ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan