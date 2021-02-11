Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de aranan firari 2 hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada, hakkında hapis cezası verilen firarilerden "tehdit" ve "dolandırıcılık" suçundan aranan B.B, Ürgüp ilçesinde, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan aranan A.T. ise Kozaklı ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan