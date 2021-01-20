Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

20.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:33
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan D.B. ile "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan R.E'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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