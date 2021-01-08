Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada, haklarında hapis cezası verilen firarilerden "Nafaka hükümlerine uymamak" suçundan aranan N.K, Derinkuyu ilçesinde, "hırsızlık" suçundan aranan S.D. ise Acıgöl ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan