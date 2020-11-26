Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
26.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:12
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari 2 hükümlü yakalandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada firari 2 hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, adli makamlarca "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (27) ile "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (42) yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemleri için adliyeye götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan