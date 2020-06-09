Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir adli makamlarınca hakkında "hırsızlık" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan Y.A. ile "yağma" suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Z'yi yakaladı.

İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA