Nevşehir'de FETÖ şüphelisi 1 kişiye adli işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ şüphelisi 1 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ şüphelisi 1 kişiye adli işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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