Nevşehir'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Nevşehir'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

09.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:12
Nevşehir'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 2 kadın yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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