Nevşehir'de Fetö'den Emekli Polis Memuru Tutuklandı

NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan emekli polis memuru E.A., tutuklandı.



FETÖ/PDY terör örgütene üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan emekli polis memuru E.A., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. - Nevşehir