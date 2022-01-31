Nevşehir'de FETÖ'den aranan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da adli makamlarınca hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan D.U.'nun kentte olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa