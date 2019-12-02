Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

02.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:09
Nevşehir'de FETÖ'den 3 şahsa adli işlem yapıldı

tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya terör örgütü olma suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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