Nevşehir'de FETÖ'dan 8 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 8 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 8 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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