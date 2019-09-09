Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.

09.09.2019 11:05
Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.