Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye işlem yapıldı

09.09.2019 11:05

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA