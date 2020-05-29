Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı
29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:51

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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