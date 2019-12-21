Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 4 şüpheli yakalandı.

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:09
Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı

tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 4 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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