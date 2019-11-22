Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

22.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:20
Nevşehir'de FETÖ'dan 3 şahsa işlem yapıldı

tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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